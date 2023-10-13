В Воронежской области планируют начать выращивать хмель

Аграрии Воронежской области могут приступить к выращиванию хмеля, который стал дефицитным для местных пивоваренных компаний из-за разрыва отношений с иностранными поставщиками. Об этом сообщил во время прямого эфира региональный министр сельского хозяйства Алексей Сапронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Какие именно хозяйства планируют заниматься выращиванием хмеля и в каких объемах — господин Сапронов не уточнял. По его словам, ранее в регионе хмель уже выращивали, но местная продукция «не выдержала ценовой конкуренции» с импортом.

Сегодня, когда местные пивовары столкнулись с нехваткой импортного хмеля, «хмелеводство вновь стало перспективным направлением для региона», полагает господин Сапронов. Он рассчитывает, что замена зарубежного сырья воронежским «не приведет к значительному росту цен» на продукцию пивоваренных компаний: «Наличие рыночной конкуренции постепенно приведет к формированию сбалансированной цены, которая будет всех устраивать».

О расширении производства пива в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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