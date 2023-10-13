В проекте развязки на Амундсена — Объездной в Екатеринбурге учтут предложения горожан

Предложения участников общественных дискуссий учтут в проекте развязки на пересечении ул. Амундсена и Объездной дороги в Екатеринбурге. Как сообщили на сайте администрации города, правки в проект внесут до конца ноября 2023 года, дорогу начнут строить в 2024 году.

Жители предложили сделать «островок безопасности» на пересечении велосипедной дорожки и тротуара с примыканием проезда к ул. Амундсена, сдвинуть пешеходный переход и велопроезд на пересечении ул. Амундсена и Начдива Онуфриева так, чтобы он совпадал с осью тротуара.

По мнению участников общественных обсуждений, под Объездной дорогой должен быть велопешеходный переход, который может связать лесопарковую зону с жилым районом, обособленные полосы для общественного транспорта с остановками увеличат поток пассажиров и среднюю скорость на ул. Амундсена.

Путепровод снизит нагрузку на пересечении Объездной дороги и ул. Начдива Онуфриева с ул. Амундсена. Четырехполосная эстакада с двумя съездами с каждой стороны и проездом под ней для разворота машин пройдет над ул. Амундсена. Длина развязки и боковых дублеров срединного кольца — по 1,5 км.

Напомним, в сентябре в Академическом районе прошел технический запуск трамвайного движения. Строительство трамвайной линии велось два года. К 2024 году здесь планируют проложить около 8 км путей, но пока проложили 4,5 км. Для пассажиров трамвай начнет работать в ноябре — после того, как пройдет техническая обкатка.

Ева Коршунова

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