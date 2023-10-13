Суд арестовал петербургского журналиста Витушкина по делу об оправдании нацизма

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналиста Дмитрия Витушкина, которого обвиняют по п.в ч.2 ст.354.1 и ч.4 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Как сообщили вечером 13 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, обвиняемый и его защитник против такой меры пресечения возражали, просили запрет определенных действий или домашний арест.

В итоге суд отправил господина Витушкина в СИЗО до 11 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что причиной для возбуждения уголовного дела в отношении корреспондента ряда петербургских СМИ и радио стала его публикация от 2022 года в сообществе «Ингерманландия» в соцсети «ВКонтакте», администратором которого он является. В публикации следствие усмотрело искажение исторических фактов и ложные сведения об освобождения Ленинграда от блокады.

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