В Петербурге задержали журналиста за пост в сообществе «Ингерманландия»

Сотрудники центра «Э» ГУ МВД задержали 39-летнего петербургского журналиста, которого подозревают в реабилитации нацизма, сообщила «Фонтанка».

Задержание прошло 12 октября утром. Задержанного журналиста, имя которого не сообщается, поместили в изолятор временного содержания.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала публикация в сообществе «Ингерманландия» в соцсети «ВКонтакте», администратором которого является журналист. Сообщество посвящено истории Ингрии — исторической области на северо-западе России. В том числе его авторы писали об СССР, Второй мировой войне и блокадном Ленинграде. Запись, из-за которой задержали администратора, была опубликована в декабре 2022 года. В публикации следствие усмотрело искажение исторических фактов и ложные сведения об освобождения Ленинграда от блокады.

По информации журналистов, администратор сообщества работает корреспондентом в петербургских СМИ, в том числе на радио. Его представляют читателям как краеведа и историка.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте