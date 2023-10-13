Определена компания, получившая лицензию на месторождение лития в Туве

Лицензия на право пользования участком Тастыгского полиметаллического месторождения в Туве получила компания «Эльбрусметалл-литий», сообщается на сайте Минприоды РФ. Платеж за лицензию составил 557,8 млн руб. при стартовом в 507,1 млн руб. Лицензия выдана компании на 20 лет.

Согласно распоряжению правительства РФ о проведении аукциона, принять в нем участие могли компании, имеющие действующую лицензию на пользование недрами Тырнаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии, либо являющиеся 100%-ми «дочками» пользователя недр, имеющего такую лицензию.

Забалансовые запасы оксида лития на Тастыгском месторождении составляют 596,2 тыс. тонн, пентоксида ниобия – 7,8 тыс. тонн, пентоксида тантала – 3,9 тыс., также месторождение содержит 21,3 тыс. тонны олова.

Компания «Эльбрусметалл-литий» зарегистрирована в Туве в августе 2023 года. 100% принадлежит ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (Кабардино-Балкарская республика) – входит в структуру «Ростеха».

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Оксана Павлова