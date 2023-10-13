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В Ярославле народные дружины хотят включить в состав административных комиссий

В Ярославле предложили включить некоторые народные дружины в состав административных комиссий, что позволит добровольцам составлять протоколы о нарушениях на месте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле с начала октября на патрулирование улиц вышли народные дружинники. При выявлении нарушений добровольцы оперативно передают информацию сотрудникам полиции.

На встрече с народными дружинниками в мэрии предложили включить некоторые дружины в состав административных комиссий. Тогда добровольцы смогут оперативно фиксировать нарушения и составлять протоколы на месте. Мэр Артем Молчанов идею поддержал, но отметил, что сначала нужно провести обучение.

В мэрии также рассказали, что до конца года проработают вопрос о дополнительном поощрении добровольцев, например, выделение проездных билетов в общественном транспорте или посещение досуговых мероприятий.

Алла Чижова

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