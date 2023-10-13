Инвестиционный стандарт Петербурга оценили на форуме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в эти дни проходит межрегиональный форум «Реализация регионального инвестиционного стандарта», где присутствовала делегация Санкт-Петербурга. Об этом 13 октября сообщили в городском комитете по инвестициям.

В рамках форума было отмечено, что Северная столица является одним из лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта (РИС). Такие выводы сделали на основе опросов представителей бизнеса, которые либо реализовывали свои проекты в 2022 — 2023 годах, либо планируют это сделать в 2023 — 2024.

Внедрение «Инвестиционной декларации» положительно отметили 83% опрошенных (84% — знают ее содержание), 79% одобрили качество работы агентства инвестиционного развития. Качество инвестиционной карты положительно отметили 92% респондентов. Региональный инвестиционный стандарт, свод инвестиционных правил и качество работы инвестиционного комитета одобряют 76% участников опроса, уточняется в сообщении КИО.

Для разработки РИС использовали рекомендации Минэкономразвития РФ и практики Агентства стратегических инициатив. В 2024 году в планах — создание бренда РИС, использование бережливых технологий, совершенствование механизмов формирования обратной связи и и сопровождения инвестпроектов на муниципальном уровне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ближайшие три года на реализацию Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга планируется направить более 643 млрд рублей, из которых почти 209 млрд руб. — в 2024 году.

Анастасия Захарова

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