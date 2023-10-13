В центре Петербурга открыли памятник Жанне д`Арк
В Советском переулке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга (неподалеку от станции метро «Технологический институт») в пятницу, 13 октября, состоялась торжественная церемония открытия памятника Жанне д’Арк.
Как сообщает пресс-служба Смольного, в церемонии приняла участие французская делегация — члены ассоциаций «Друзья Жанны д`Арк» и «Бермонтской богоматери».
Автором монумента является французский скульптор Борис Лежен, который окончил в Ленинграде Художественный институт имени Репина, а в этом году получил гражданство РФ.
Отметим, что в непосредственной близости от нового памятника находится школа с углубленным изучением иностранных языков, в том числе французского, а также католический собор Успения Пресвятой Девы Марии.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября в Стрельне открыли надгробный памятник создателю Мариинского дворца — архитектору Андрею Штакеншнейдеру.