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В центре Петербурга открыли памятник Жанне д`Арк

В Советском переулке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга (неподалеку от станции метро «Технологический институт») в пятницу, 13 октября, состоялась торжественная церемония открытия памятника Жанне д’Арк.

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщает пресс-служба Смольного, в церемонии приняла участие французская делегация — члены ассоциаций «Друзья Жанны д`Арк» и «Бермонтской богоматери».

Автором монумента является французский скульптор Борис Лежен, который окончил в Ленинграде Художественный институт имени Репина, а в этом году получил гражданство РФ.

Отметим, что в непосредственной близости от нового памятника находится школа с углубленным изучением иностранных языков, в том числе французского, а также католический собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября в Стрельне открыли надгробный памятник создателю Мариинского дворца — архитектору Андрею Штакеншнейдеру.

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