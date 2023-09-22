В Стрельне открыли памятник архитектору Андрею Штакеншнейдеру

В Стрельне на месте захоронения архитектора Андрея Штакеншнейдера, создателя Мариинского дворца, открыли надгробный памятник, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В церемонии открытия памятника приняли участие депутат Законодательного Собрания Михаил Барышников, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова. От лица петербургских парламентариев участники церемонии возложили к памятнику белые розы — любимые цветы архитектора.

Автор надгробия — руководитель реставрационно-художественных мастерских Троице-Сергиевой пустыни Сергей Султановский. Монумент представляет собой обелиск из темного мрамора в форме колокольни, увенчанной позолоченным крестом.

Андрей Штакеншнейдер (1802-1865) был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни рядом с созданной им церковью Святителя Григория Богослова. Самым крупным архитектурным сооружением, созданным архитектором, стал Мариинский дворец (1839-1844), другие его работы — Дворец князей Белосельских-Белозерских (1847—1848), Николаевский дворец (1853—1861), Ново-Михайловский дворец (1857—1862).