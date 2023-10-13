Совет директоров «Инграда» досрочно сменил генерального директора

Совет директоров девелоперской компании «Инград» досрочно прекратил полномочия генерального директора Сергея Качуры. Решение было принято единогласно. Должность главы компании с 16 октября займет Павел Шевчук.

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора Качуры Сергея Анатольевича 15 октября 2023 года по соглашению сторон трудового договора. Избрать генеральным директором общества Шевчука Павла Борисовича сроком на три года с 16 октября 2023 года по 15 октября 2026 года»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Сергей Качура с 2015 года занимал пост гендиректора группы компаний А101. В 2020 году он занял должность главы «Мангазея Девелопмент». Ранее господин Качура работал старшим вице-президентом Бинбанка. На должность гендиректора «Инграда» был назначен решением совета директоров в ноябре 2022 года.

ГК «Инград» входит в десятку крупнейших девелоперов Московского региона и в список системообразующих предприятий России. Площадь построенного и введенного в эксплуатацию жилья к концу 2022 года составила 1,6 млн кв. м. По итогам прошлого года прибыль группы достигла 1,9 млрд руб. и в 7,7 раза превысила результаты 2021 года.

Милена Костерева