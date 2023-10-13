На расселение жильцов аварийных домов Нягани направили почти 950 млн рублей

На расселение аварийных домов Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) направлено 949 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Ямашев.

Из бюджета Югры на эти цели выделено 883 млн руб., а муниципалитет направил 66 млн руб. По словам господина Ямашева, средства позволят переселить в новые благоустроенные квартиры жильцов примерно 10 аварийных домов.

Напомним, ранее дума ХМАО одобрила изменения в бюджет региона — доходы в 2023 году увеличились на 62,5 млрд руб. Депутаты предложили направить средства на строительство моста через Обь и возведение нового жилья.

Полина Хабарова

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