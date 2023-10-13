Стоимость проезда в автобусах из Гатчины в Петербург вырастет с 14 октября

Областной перевозчик «Транс-Балт» предупредил пассажиров о повышении стоимости проезда в автобусах, курсирующих между Санкт-Петербургом и Гатчиной. Это произойдет с 14 октября, сообщили в администрации Гатчинского района Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Гатчинского района Ленобласти / «ВКонтакте» Фото: Администрация Гатчинского района Ленобласти / «ВКонтакте»

Речь идет об автобусах маршрутов № К-18, № К-18А и № К-100. В настоящий момент цена разового билета на них составляет 105 рублей, а начиная с субботы вырастет на 4,5% — до 110 рублей.

Причина внезапной индексации стоимости проезда не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость проезда в Петербурге в 2024 году может вырасти на 5%.

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