Объем выдачи ипотеки в Ставропольском крае вырос на 78,6% за год

С января по август 2023 года на Ставрополье было выдано 18,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 63 млрд руб., что на 78,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Отмечается, что более 6,8 тыс. кредитов выдано на льготных условиях – по сниженной ставке. За девять месяцев более 5,5 тыс. ипотечных кредитов выдано для покупки жилья на первичном рынке. Это 1,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным правительства региона, с января по сентябрь введено в эксплуатацию 1,244 млн кв. м жилья. Это на 3% больше, чем за девять месяцев 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что к 1 сентября в Ставропольском крае введено в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м нового жилья.

Анастасия Назарова