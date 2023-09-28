Объем ввода жилья на Ставрополье снизился в январе-сентябре 2023 года

К 1 сентября в Ставропольском крае введено в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м. нового жилья, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края. Это на 1 тыс. кв. м. меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда, по данным ТАСС, было введено 1,2 млн кв. м жилья. Большая часть домов, введенных в этом году (более 800 тыс. кв. м.) – объекты индивидуального жилищного строительства.

Отмечается, что объем строительства индувидуального жилья сохраняет положительную динамику относительно прошлого года – 101% к прошлому году.

В первом полугодии застройщики Ставрополья приступили к строительству 35 новых многоквартирных домов в Ставрополе, Невинномысске, на Кавминводах и в Шпаковском округе.

«На сегодняшний день в крае 62 застройщика строят 149 домов общей площадью более 1,85 млн кв. м.»,– сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анастасия Назарова