Sitronics Group приобрела 25% компании «Пермская судоверфь»

Sitronics Group (входит в группу АФК «Система»; MOEX: AFKS) приобрела у Фонда развития Пермского края (ФРПК) 25-процентную долю компании «Пермская судоверфь» в рамках развития отрасли, в том числе судостроения на электротяге. Договором также предполагается возможное увеличение доли владения предприятием до 100%, сообщил ФРПК.

Сделка была заключена в рамках договора об инвестировании в развитие Пермской судоверфи между ФРПК и Sitronics Group, подписанного в июне в рамках ПМЭФ-2023. Sitronics Group планирует инвестировать в Пермскую судоверфь средства, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия.

«Пермская судоверфь имеет давнюю историю и уже задействована при строительстве остановочных причальных комплексов для электросудов. Развитие судоверфи при нашем участии обеспечит растущую потребность в прогулочных и круизных электросудах, в том числе со стороны заказчиков Уральского и Поволжского регионов»,— прокомментировал приобретение доли президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Пермская судоверфь — единственное судостроительное предприятие на Урале. Один из ключевых проектов Пермской судоверфи — создание инновационных остановочных комплексов для электросудов. В рамках заключенных контрактов Пермская судоверфь изготовит и поставит до конца 2023 года 19 объектов, которые будут установлены на Москве-реке.

Милена Костерева