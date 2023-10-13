Число пропавших в Израиле россиян выросло до 12 человек

Число пропавших граждан РФ в Израиле увеличилось до 12, сообщается в предоставленных израильской стороной списках посольству России в Израиле.

В посольстве порекомендовали российским гражданам покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) открыло «горячую линию» для россиян, которые хотят вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний.

Сейчас ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией продолжают выполнять две российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings. В компании также можно обратиться на горячие по телефонам.

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