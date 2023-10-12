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Для желающих покинуть Израиль россиян открыли горячую линию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) открыла «горячую линию» для россиян, которые хотят вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний.

Номер линии: +7 800 200 40 01, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Сейчас ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией продолжают выполнять две российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings. В компании также можно обратиться на горячие по телефонам: «Азимут»: +7 863 226 00 05 и Red Wings: +7 800 350 99 77

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех. Еще шестеро россиян числятся пропавшими без вести.

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