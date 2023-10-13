Организаторы подали в суд на Константина Ивлева после фестиваля в Екатеринбурге

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на компанию известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева после фестиваля «Да, шеф» в Екатеринбурге. Как сообщил Telegram-канал Shot, иск к ООО «Шеф фест» подан с требованием о взыскании 664 тыс. руб., так как компания господина Ивлева якобы не доплатила им эту сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) и шеф-повар Константин Ивлев на открытии фестиваля "Да, шеф" Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко Рулет весом 41,5 кг, приготовленный на фестивале "Да, шеф" Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко Следующая фотография 1 / 2 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (слева) и шеф-повар Константин Ивлев на открытии фестиваля "Да, шеф" Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко Рулет весом 41,5 кг, приготовленный на фестивале "Да, шеф" Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко

Фестиваль «Да, шеф» прошел в Екатеринбурге 22 и 23 июля. На нем Константин Ивлев вместе со студентами из кулинарного техникума приготовили рулет из ветчины массой 41,5 кг — он вошел в книгу рекордов России.

«Среди участников процесса — местный завод "Русагро", производящий майонез ЕЖК, которого на приготовление рулета ушло приличное количество»,— передает Telegram-канал. «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарии у представителей Graffin-event. В Ivlev Group от комментариев воздержались.

Как указано в картотеке Арбитражного суда Москвы, сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции. ООО «Шеф фест» вместе с Константином Ивлевым владеет Вадим Зуйков.

По данным картотеки, ООО «Граффин Эвент» зарегистрировано в Екатеринбурге. По итогам 2022 года выручка компании составила 3,6 млн руб., а чистая прибыль достигла 612 тыс. руб. Учредители компании — Дарья Ваулина и Александр Сорокин.

Полина Хабарова

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