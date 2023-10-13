В Ярославле увеличат количество автобусов №93 после жалоб пассажиров

В Ярославле с понедельника, 16 октября, на маршруте №93 «Очапки» – «Ярославль-Главный» увеличат количество рейсов со 100 до 120 после жалоб пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам сентября маршрут №93 вошел в список маршрутов, на которые жители Ярославля чаще всего жалуются из-за несоблюдения расписания и долгого ожидания.

В министерстве транспорта на основании анализа обращений решили увеличить количество рейсов, в связи с чем интервалы движения в часы пик утром должны сократиться с 15 до 11-13 минут, вечером — с 20 до 13 минут.

Алла Чижова