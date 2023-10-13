Уголовное дело возбудили в Петербурге из-за двух граффити на Лиговском проспекте

В Санкт-Петербурге на двух объектах культурного наследия нарисовали граффити. Из-за этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Рисунки появились на доме А.Л. Сагалова (Лиговский проспект, д. 91 / Свечной переулок, д. 27) и Доме меблированных комнат А.И. Андреевой (Лиговский проспект, д. 53). На восстановление стен потратили более 35 тысяч рублей. Об этом говорят данные «Жилкомсервиса №2».

Надзорное ведомство направило материалы в правоохранителям, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга не согласовали в городе ни одного граффити.

Анастасия Захарова

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