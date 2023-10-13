Доброволец и контрактник из Курской области погибли в ходе СВО

В ходе СВО погибли доброволец Игорь Борзов и контрактник Александр Панихидин из Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Игорю Борзову был 41 год, Александру Панихидину за шесть дней до гибели исполнилось 23 года.

Игорь Борзов из Щигровского района ушел на спецоперацию добровольцем 20 мая 2023 года. 30 сентября он был тяжело ранен на Херсонском направлении. Скончался на следующий день в госпитале, не приходя в сознание. По словам главы района Юрия Астахова, 14 октября состоится церемония прощания с бойцом.

Александр Панихидин погиб 27 сентября. Он родился 21 сентября 2000 года в Рыльске. В 2016 году окончил местную Ивановскую СОШ, затем служил по контракту в Нижегородской области.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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