«Лента» проиграла апелляцию «Мираторгу» по судебному спору о 119 млн рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал обоснованным решение нижестоящий инстанции о взыскании с ООО «Лента» 119,3 млн рублей по иску ООО «Торговая компания "Мираторг"». В настоящий момент решение апелляции размещено в информационной базе «Электронное правосудие». Никаких подробностей не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает «Деловой Петербург», изначально истец требовал с ритейлера 132,7 млн рублей задолженности за товар, поставленный в 2019–2022 годах. Летом текущего года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с «Ленты» меньшую сумму.

«Ъ-СПб» писал, что компания «Мираторг» ссылалась на товарные накладные, подтверждающие поставку продукции и подписанные сторонами без возражений. Свои претензии поставщик предъявил в начале 2022 года. После того, как они остались без ответа, «Мираторг» обратился в арбитраж. Суд претензии истца удовлетворил частично.

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