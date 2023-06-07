«Мираторг» взыскал с «Ленты» почти 120 млн рублей за задолженность по оплате товара

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам рассмотрения иска ООО «Торговая компания "Мираторг"» (входит в агрохолдинг «Мираторг») к ООО «Лента», взыскал с ответчика 119,3 млн рублей за задолженность за товар, поставленный ритейлеру в 2019-2022 годах.

Как сообщает 7 июня «Деловой Петербуг», изначально «Мираторг» требовал взыскать с «Ленты» 132,7 млн руб. задолженности. Компания ссылалась на товарные накладные, подтверждающие поставку продукции и подписанные сторонами без возражений. Свои претензии поставщик предъявил в начале 2022 года. После того, как они остались без ответа, «Мираторг» обратился в арбитраж. Суд претензии истца удовлетворил частично.

По данным издания, «Лента» намерена подать апелляционную жалобу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что агропромышленный холдинг «Мираторг» продал свой завод в Петербурге производителю хлебопекарных изделий «Альтаир». В компании заявили о планах сосредоточиться на развитии основной площадки в Курской области.

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