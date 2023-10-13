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Коммерсантъ FM
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СИБУР договорился с правительством о производстве оборудования для нефтегазохимии

Генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов и вице-премьер России Александр Новак на полях «Российской энергетической недели» подписали соглашение о развитии российского производства оборудования для нефтегазохимии. Об этом сообщила пресс-служба нефтехимической компании.

Основным механизмом исполнения соглашения между правительством и компанией станет реализация дорожной карты развития, рассчитанная до 2030 года. «Указанные в дорожной карте сроки и объемы финансирования носят предварительный характер и могут уточняться по мере реализации соглашения. Ожидается, что при условии подтверждения экономической эффективности разработок, оно позволит СИБУРу импортозаместить до 20 номенклатурных групп оборудования», — говорится в сообщении.

Пресс-служба СИБУРа напомнила, что ранее правительство совместно с нефтегазохимическими компаниями определило семь направлений развития, необходимых для технологической независимости отрасли. По каждому из них были определены основные заказчики, заинтересованные в разработке определенного оборудования.

«Соглашение закрепляет возможность их привлечения на взаимовыгодных условиях к сотрудничеству, направленному на формирование научно-технических заделов и создание новых отечественных решений»,— подчеркнули в СИБУРе.

СИБУР — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, которая специализируется на переработке побочных продуктов добычи нефти и газа. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании по МСФО составила 32,347 млрд руб. Убыток по курсовым разницам составил 68,488 млрд руб.

Милена Костерева

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