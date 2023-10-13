Песков: точной информации о погибших в Израиле и Палестине россиянах нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет точной информации о числе погибших россиян в ходе войны между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас». По его словам, сейчас российский МИД работает над получением точных данных.
«Конечно, во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать»,— рассказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, помимо МИДа над получением информации о погибших и пострадавших россиянах сейчас работают посольства РФ в Израиле и Палестине.
Ранее российский МИД сообщал о четырех погибших россиянах. 12 граждан РФ, по информации посольства России в Израиле, числились пропавшими без вести.
Согласно последним данным, всего с начала палестино-израильского конфликта на территории Израиля погибли более 1,3 тыс. человек, на территории сектора Газа — более 1,4 тыс. человек.
Подробнее о палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».