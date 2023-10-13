Владислав Пинаев вступил в должность главы Нижнего Тагила

Владислав Пинаев официально вступил в должность главы Нижнего Тагила. Инаугурация прошла в Нижнетагильском драматическом театре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время церемонии господин Пинаев принес присягу и торжественно поклялся «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Владислава Пинаева с избранием и отметил его «бережное отношение к истории» и наследию Нижнего Тагила, которые мэр стремится «сберечь и приумножить для будущих поколений». «Вы умеете консолидировать конструктивные силы власти, общества, бизнеса для новых дел, направленных на рост экономики и привлечения инвестиций, планомерное решение проблем. Уверен, так будет и впредь», — зачитал текст поздравления первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев.

Напомним, Владислав Пинаев занял должность главы Нижнего Тагила в 2018 году, сменив на посту Сергея Носова, который указом президента был назначен врио губернатора Магаданской области. 11 октября депутаты думы Нижнего Тагила единогласно переизбрали господина Пинаева на новый срок. В своей программе он пообещал решить проблемы оттока населения и дефицита кадров на главных предприятиях города. Остальные шесть кандидатов на пост мэра не получили поддержки депутатов.

Василий Алексеев

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