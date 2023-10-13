В Петербурге появились новые знаки, связанные с неправильной парковкой

В рамках проекта Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга и каршеринг-сервиса «Ситидрайв» в городе появились новые дорожные знаки, предупреждающие водителей о неправильной парковке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ситидрайв» Фото: Пресс-служба «Ситидрайв»

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса, проект нацелен на сохранение комфортной городской среды и привлечения внимания к неправильной парковке в городе, в том числе на газонах.

Специально для этого «Ситидрайв» разработал уникальный дизайн дорожных знаков, которые установили в нескольких городских локациях — в частности, на набережной Макарова и в переулке Бодрова. Они должны напоминать автомобилистам о том, как именно и где нужно парковаться, а также о том, что в городе есть «исторические места», где чаще всего штрафуют за парковки на газоне.

В ближайшее время ГАТИ намерена также предложить использовать макет знаков муниципальным образованиям Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каршеринг «Ситидрайв» запустил в Санкт-Петербурге школу безопасного вождения. Услугу можно найти в приложении сервиса.

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