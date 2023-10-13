Женская аудитория игорной зоны «Красная Поляна» увеличилась на 16%

Среди посетителей казино «Красная Поляна» на 16% стало больше женщин. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе игорной зоны, в основном, среди них представители России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Такие показатели в организации связывают с разнообразием развлекательной программы. В игорной зоне отметили, что в основном женщины приходят на неигровые события.

«Современное казино — это не только игра. Это новый кластер развлечений и туристический драйвер, где проходят масштабные концерты, фестивали, международные соревнования по смешанным видам единоборств, конференции, форумы, театральные постановки»,— отметил гендиректор «Красной Поляны» Павел Перов.

За шесть месяцев 2023 года в игорной зоне на 5% увеличился поток иностранных туристов. За полгода ее посетили 26,8 тыс. приезжих из 40 стран.

Татьяна Ручкина

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