За полгода казино Сочи посетили почти 27 тысяч туристов из 40 стран

В первом полугодии 2023 года игорную зону «Красная Поляна» посетили 26,8 тыс. иностранных туристов из 40 стран. Это 5% от общего потока гостей, сообщил «Ъ-Кубань» гендиректор игорной зоны Павел Перов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Большинство иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», приехали из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Израиля, Турции, Грузии, Индии, Австралии, Латвии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сербии. Павел Перов отметил, что в 2024 году игорная зона ожидает увеличение количества туристов из Ирана.

По словам гендиректора «Красной Поляны», для привлечения гостей они развивают гастрономический туризм с локальной кухней и собственный отельный проект.

Татьяна Ручкина

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