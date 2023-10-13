В Сысерти пройдет митинг против строительства мусорного полигона

В Сысерти пройдет акция протеста против строительства полигона твердых бытовых отходов и завода по переработке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского обкома КПРФ. Разрешение на проведение митинга дала администрация Сысертского городского округа.

«Коммунисты поддерживают недовольство местных жителей, возмущенных планами властей и бизнеса: одному из красивейших мест Урала угрожает свалка»,— отметили в КПРФ. Акция пройдет в воскресенье, 15 октября, в 12:00 возле Туристско-информационного центра на ул. Быкова, 51.

Ранее жители Сысерти выступили против строительства мусоросортировочного комплекса. Их не устраивает, что мусоросортировочный комплекс, который, помимо сортировки ТКО предполагает участок компостирования на 200 тыс. тонн, хотят строить на землях для сельского хозяйства. Протестующих волнует состояние грунтовых вод, протекающих под территорией будущего полигона, точные границы полигона и его соседство с их земельными участками.

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