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Коммерсантъ FM
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Группа «Самолет» приобрела агентство недвижимости «Мегаполис сервис»

Сервис по подбору недвижимости «Самолет плюс» (входит в девелоперскую группу «Самолет») приобрел агентство недвижимости «Мегаполис сервис». В сделку по приобретению агентства вошли 130 офисов в 70 городах России.

«С присоединением сеть "Самолет плюс" перешагнула отметку в 1 тыс. открытых офисов, покрытие по городам с населением более 500 тыс. человек достигло 100%, а более 300 тыс. человек — 98%», — сообщил «РИА Недвижимость» представитель девелопера.

Как уточнил представитель «Самолет плюс», сейчас начинается процесс интеграции действующих офисов «Мегаполис сервис» в систему девелопера. Штат «Мегаполис сервис» планируется сохранить.

Девелоперская группа «Самолет» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. На конец 2022 года внешняя оценка активов группы достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. В прошлом году выручка девелопера выросла на 49%, до 194,9 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 22,2 млрд руб.

В конце мая 2023-го «Самолет Плюс» приобрела 100% компании «Золтор», которая считается третьей по масштабу сетью агентств недвижимости на российском рынке. Ожидается, что за счет интеграции «Золтор» в «Самолет Плюс» количество агентов объединенной компании увеличится до 10 тыс. до конца 2023 года, а число сделок — более чем на 60%.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Самолет" садятся риэлторы».

Милена Костерева

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