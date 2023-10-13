В Невском районе построят образовательный комплекс для детей-инвалидов

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство образовательного комплекса для детей-инвалидов. Комплекс общей площадью 6,1 тыс.кв.м. появится на улице Антонова-Овсеенко,34 в Невском районе города, сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

В новом здании смогут обучаться 135 детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести в возрасте 7-20 лет.

Кроме учебных классов, проектной документацией предусмотрены бассейн, гончарная мастерская, компьютерная, залы для ЛФК, актовый зал с эстрадой, мастерские и медицинский блок.

Строительство будет вестись за счет средств регионального бюджета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новая школа в Буграх откроется весной 2025 года.

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