Новая школа в Буграх откроется весной 2025 года

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство школы, рассчитанной на 1383 детей, в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. По соглашению с правительством Ленобласти здание школы построит инвестор, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Строительство образовательного учреждения будет осуществляться по государственной программе «Социальные объекты в обмен на налоги». Здание будет расположено около улицы Тихая в поселке Бугры.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского, школа станет одной из самых современных в регионе. Здесь предусмотрены лаборатории для изучения физики, химии, биологии, мастерские для занятия шитьем, резьбой по дереву и металлу. Для занятия спортом в школе оборудуют несколько спортивных залов. Для организации конференций, концертов, просмотра кино построят актовый зал. Столовая с собственной кухней сможет одновременно принять до 950 школьников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Мурино и Буграх к 1 сентября отремонтировали участок Шоссейной улицы, проходящей мимо ТЦ «Лента». Там уложили новое асфальтобетонное покрытие.

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