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Воронежскую дирекцию особо охраняемых природных территорий возглавила Елена Уварова

Елена Уварова назначена на пост директора бюджетного учреждения Воронежской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Она приступает к исполнению своих полномочий сегодня. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Ранее госпожа Уварова работала замруководителя управления экологии мэрии Воронежа. На сайте горадминистрации она еще значится как сотрудник, занимающий эту должность.

О создании дирекции стало известно в августе, когда на сайте облправительства был опубликован проект соответствующего постановления. Губернатор Александр Гусев уточнял, что новая структура «будет охранять, обследовать, сохранять и восстанавливать природные комплексы». Также, по его словам, на нее возложат «создание условий для развития экологического туризма», проведение природоохранных акций, фестивалей и конференций.

Финансирование учреждения планируется осуществлять в рамках средств, выделяемых министерству природных ресурсов и экологии.

Алина Морозова

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