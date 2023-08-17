В Воронежской области создадут дирекцию особо охраняемых природных территорий

Новое бюджетное учреждение может появиться в Воронежской области — Дирекция особо охраняемых природных территорий. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте облправительства. Ее учредителем станет региональный департамент природных ресурсов и экологии, который возглавляет Наталья Ветер.

Госпоже Ветер нужно будет разработать устав учреждения, согласовать его в департаменте имущественных и земельных отношений и утвердить, определить перечень имущества, которое будет передано в «оперативное управление» дирекции, а также назначить ее руководителя. Финансирование учреждения планируется осуществлять в рамках средств, выделяемых департаменту природных ресурсов и экологии.

«Новая структура будет охранять, обследовать, сохранять и восстанавливать природные комплексы. Также она займется созданием условий для развития экологического и познавательного туризма, проведением природоохранных акций, фестивалей и конференций»,— написал в своем Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев

По его информации, всего в регионе 212 особо охраняемых природных территорий: 186 памятников природы, 21 заказник, четыре природных парка и один дендрологический.

Алина Морозова

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