В ОТЭКО заработала система цифрового управления грузопотоками

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела первые итоги внедрения информационно-логистической системы (ИЛС) ILSAR на навалочном терминале. Новая система позволяет в режиме реального времени получать и обрабатывать данные по всем этапам грузовых операций: от отправки груза в порт до отхода судна с грузом с терминала в адрес его владельца.

ИЛС ILSAR — продвинутое ИТ-решение российской разработки (включено в реестр российского ПО Минцифры) для учёта, планирования и управления внутрипортовой логистикой на морских специализированных/универсальных терминалах/портах с навалочными и генеральными видами грузов. ИТ-система охватывает полный цикл учёта операций с последующим документированием, производимых с грузом, транспортными средствами, с учётом задействованного перегрузочного оборудования, людских ресурсов по сквозной цепочке бизнес-процессов ЖД-склад-судно. В ОТЭКО в ИТ-системе работают уже более 250 пользователей. Теперь сотрудники компании могут заблаговременно контролировать в режиме онлайн подходы ЖД вагонов к перегрузочной станции и судов к причалам, заполняемость складских помещений, количество и состав грузов, статус обработки транспорта, формировать судовые партии исходя из доступных ресурсов и многое другое.

«ИЛС ILSAR влияет на эффективность и оперативность работы порта. По сути это единая ИТ-платформа, где можно отследить полный цикл обработки груза. Благодаря ей мы можем правильно оформить ввоз-вывоз груза с учётом требований регуляторов, а также собрать не только базовую, но и продвинутую аналитику. На работе терминала отражается множество факторов: своевременность доставки груза в порт, погодные условия, доступность перегрузочной техники, физико-химические особенности угля (совместимость марок, фракция, параметры качества и т.д.). Эти показатели влияют на то, как обрабатывается уголь различных марок, как различаются потребности разных клиентов. Всё это позволяет более точно планировать работу и повышать уровень сервиса для клиентов»,— поясняет директор дирекции по цифровым и информационным технологиям Сергей Васильев.

В среднем, с момента отправки отправителем, груз идёт до таманского порта в течение 10 дней. Благодаря интеграции ИЛС ILSAR с другими IT-системами всех участников цепи поставок (отправители, РЖД, владельцы груза, владельцы судов и т.д.), сотрудники видят весь путь движения составов с грузом с момента его отправки в сторону порта и флот, необходимый для вывоза этого груза. На основании этого специалисты могут планировать работу по приёмке и разгрузке вагонов в порту, а также дальнейшее размещение груза на складах с учётом параметров конкретной судовой партии. Также с помощью ИЛС ILSAR компания перевела «в цифру» внутренний документооборот, связанный с оформлением груза, транспортных средств и планированием грузопотоков.

«Цифровизация объектов компании в порту Тамань — одно из важных направлений в работе компании. Сейчас мы сделали ещё один шаг вперёд. Внедряя новейшие цифровые решения, такие как ИЛС ILSAR, мы создаём для ОТЭКО новые конкурентные преимущества»,— отметил Сергей Торопов, заместитель генерального директора — операционный директор компании «ОТЭКО».

В дополнение к ИЛС ILSAR компания «ОТЭКО» использует и ряд других цифровых решений для оптимизации портовой деятельности. В апреле 2022 года портовики запустили проект по внедрению автоматической диспетчеризации железнодорожного транспорта (МДПС), которая с помощью датчиков на путях создаёт в реальном времени картину положения вагонов и локомотивов на внутрипортовой железной дороге.

Автоматизация затрагивает также и систему производственной безопасности ОТЭКО в порту Тамань. В сентябре 2023 года компания закончила внедрение новых модулей автоматизированной системы управления безопасностью (АСУБ): «Выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности» и «Промышленная безопасность». Эти программные комплексы повысят эффективность контроля проводимых работ и обеспечат непрерывный надзор за техническим состоянием производственной инфраструктуры на терминалах.

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