В Петербурге планируют построить два новых автовокзала

Строительство двух автовокзалов возле конечных станций синей ветки метро планируется в Санкт- Петербурге, сообщил «Петербургскому дневнику» директор научно-исследовательского и проектного центра генерального плана города Юрий Бакей.

Господин Бакей уточнил, что жители города внесли в проект генерального плана 9 тыс. предложений, из которых 726 касаются транспортной инфраструктуры.

Вокзалы планируется разместить в районе станций метро «Парнас» и «Купчино». Там сформируют пять автобусных парков, шесть трамвайных депо и 39 транспортно-пересадочных узлов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автобусный парк на Днепропетровской улице реконструируют за 428 млн рублей.

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