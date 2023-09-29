Автобусный парк на Днепропетровской улице реконструируют за 428 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания административно-бытового корпуса Автобусного парка №1, расположенного на Днепропетровской улице, д.18. Заказчиком выступает городской комитет по транспорту.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на сумму 428,5 млн рублей будет подписан с ООО «Штандарт». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 432,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, в рамках первого этапа реконструкции подрядчику необходимо будет обновить в производственном корпусе отделку и сделать перепланировку. На втором этапе надо будет заняться инженерными коммуникациями. Все работы требуется завершить до конца октября 2024 года.

ООО «Штандарт» зарегистрировано в Петербурге в 2014 году. В прошлом году выручка компании, по данным базы СПАРК, составила 311 млн рублей, а чистая прибыль — 10,2 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 24 госконтракта на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также определили подрядчика для реконструкции контактной сети трамвая на проспекте Науки за 157 млн рублей.

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