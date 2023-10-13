Налоговики хотят обанкротить одно из юрлиц воронежского застройщика «Вудвилль»

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области (УФНС) подало в арбитражный суд региона иск о банкротстве бобровского ООО «Вудвилль» — одного из юрлиц одноименной строительной компании которая планировала построить под Воронежем малоэтажный жилой комплекс общей площадью 180 тыс. кв. м. и инвестировать 1 млрд руб. в расширение мощностей, но затем свернула проекты.

Требования по иску составляют 2,5 млн руб. долгов по «обязательным платежам» в бюджет. Суд принял его к производству и рассмотрит 13 ноября.

Другое юрлицо несостоявщегося застройщика с практически идентичными регистрационными данными обанкротилось еще в 2019 году, его активы до сих пор распродают с торгов. С заявлением о банкротстве компании обращался банк «Пересвет». Он финансировал деятельность «Вудвилля», и он задолжал более 1,6 млрд руб. по кредиту. Юрлицо-клон, банкротства которого теперь требует УФНС, было создано уже позднее.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Вудвилль» зарегистрировано в Бобровском районе Воронежской области в 2021 году по тому же адресу, что и другое одноименное юрлицо строительной компании. Основной вид деятельности — производство «прочих» деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Гендиректор — Павел Полин, единственный бенецифиар — Илья Зотов. По итогам 2022 года компания отчиталась о нулевой выручке и получила 6,7 млн руб. убытков.

Сергей Калашников

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