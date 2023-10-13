Спрос на квартиры в элитных новостройках в Петербурге вырос в полтора раза

По итогам третьего квартала текущего года спрос на квартиры в элитных новостройках в Санкт-Петербурге увеличился более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные 13 октября приводят аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

С июля по сентябрь на первичном рынке в городе было реализовано 134 квартиры и апартамента — на 79% больше числа сделок предыдущего квартала. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года уровень спроса увеличился на 65% по количеству проданных лотов. В общей сложности за девять месяцев 2023 года в Петербурге было реализовано 247 элитных квартир и апартаментов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 5%.

На конец сентября, по подсчетам экспертов, в Петербурге экспонировалось около 850 элитных квартир и апартаментов (-17% за квартал).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что цены на квартиры в петербургских новостройках, по данным федеральной базы недвижимости Restate.ru, упали к началу октября.

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