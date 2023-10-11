Цены на квартиры в петербургских новостройках упали к началу октября

Стоимость квартир в новостройках Санкт-Петербурга снизилась к началу октября. Аналитики Федеральной базы недвижимости Restate.ru поделились сведениями о ситуации на рынке недвижимости.

Специалисты выявили незначительный спад. При этом динамика была неравномерной. Сначала цены незначительно поднялись во второй половине сентября, но сейчас уже снизились.

В компании зафиксировали среднюю цену одного квадратного метра в петербургских новостройках, она составляет 248 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем разница лишь примерно в тысячу рублей. Относительно ситуации за квартал разница — 7700 рублей.

Прежде всего в городе дешевели однокомнатные квартиры и студии. Дальнейшее снижение стоимости жилья может быть стартом более явного спада. В Restate.ru отметили, что октябрь будет определяющим месяцем для рынка недвижимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петроградский район города стал лидером по количеству сделок по покупке элитного жилья за лето.

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