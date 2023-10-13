В сервисе Flightradar произошел сбой сигналов от российских самолетов

В сервисе отслеживания полетов воздушных судов Flightradar произошел сбой с сигналами от российских бортов. Это второй сбой за последние два дня.

По данным ТАСС, в сервисе Flightradar появилась информация о многочисленных сигналах тревоги (General emergency) от российских пассажирских рейсов. Однако все самолеты в воздухе и следуют по маршруту.

Прошлый сбой был накануне. Сервис отображал сигналы тревоги, поданные бортами российских авиакомпаний, а несколько десятков самолетов других стран показывал в небе над Электросталью.

Анастасия Ларина