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Коммерсантъ FM
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В сервисе Flightradar произошел сбой сигналов от российских самолетов

В сервисе отслеживания полетов воздушных судов Flightradar произошел сбой с сигналами от российских бортов. Это второй сбой за последние два дня.

По данным ТАСС, в сервисе Flightradar появилась информация о многочисленных сигналах тревоги (General emergency) от российских пассажирских рейсов. Однако все самолеты в воздухе и следуют по маршруту.

Прошлый сбой был накануне. Сервис отображал сигналы тревоги, поданные бортами российских авиакомпаний, а несколько десятков самолетов других стран показывал в небе над Электросталью.

Анастасия Ларина

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