В Екатеринбурге насмерть разбился 18-летний парень, выпав из окна многоэтажки

Вечером 9 октября из окна шестнадцатиэтажного жилого дома по улице Малышева, 124 в Екатеринбурге выпал 18-летний молодой человек. Как сообщил портал E1.ru, Александр (фамилия не указана) скончался, его похоронили в Сухом Логе (Свердловская область), где он родился.

Молодой человек работал курьером в службе доставки, снимал комнату на улице Коминтерна. «Он был очень жизнерадостным человеком, у него не было никаких серьезных проблем»,— рассказал изданию отец Александра. По его словам, парень мечтал учиться в УрФУ, однако в этом году он не набрал проходной балл. Папа погибшего отметил, что его сын мог поступить в любой другой вуз, но он решил поступать в следующем году.

«В этот день он отработал целую смену. В подъезд зашел с рюкзаком доставки и пиццей. Я так понимаю, он купил ее себе покушать. Человек, который хочет свести счеты с жизнью, не станет перед этим покупать себе еду. Я думаю, что его столкнули»,— заявил отец погибшего молодого человека.

Как рассказали родители Александра изданию, они собираются направиться в Екатеринбург к следователям, чтобы разблокировать телефон сына и изучить его переписки. В пресс-службе регионального СУ СК от комментариев воздержались.

Напомним, 29 сентября с высоты 15 этажа стройки на улице Азина выпал 27-летний мужчина, в результате чего он скончался. Следователи Железнодорожного района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Полина Хабарова

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