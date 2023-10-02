На Урале следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке

Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за гибели рабочего на стройке на улице Азина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 29 сентября. 27-летний мужчина упал с высоты 15 этажа и погиб. По данным СМИ, это случилось на стройке ЖК «Екатерининский парк», который строит компания «TEN девелопмент».

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, собирают доказательства. Проводятся допросы, назначена судебная экспертиза, истребована интересующая следствие документация о приводящихся на объекте строительных работах. А также выполняются иные необходимые следственные мероприятия.

Полина Хабарова

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