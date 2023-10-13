Путин: Россия констатирует факт рецессии в Европе

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия отмечает рецессию в европейской экономики, но «не радуется» этому. Об этом он сказал во время заседания совета глав Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии.

«Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что рост ВВП России по итогам года составит около 3% и это «хороший результат». На нефтегазовый сектор, по словам Владимира Путина, в структуре роста экономики страны приходится 3%, на промышленность — 43%.

На заседании господин Путин также заявил, что структура российской экономики меняется, чего страна «давно не наблюдала». «То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом — не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, но многое уже начинает производиться в Российской Федерации»,— сообщил президент.

Урожай зерна в 2023 году, как предположил Владимир Путин, сохранится на высоком уровне — 134–135 млн тонн. Это, по его словам, означает, что Россия сохранит высокий экспортный потенциал России и «удовлетворит потребности» стран СНГ в поставках зерна.

10 октября Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний обзор мировой экономики. В нем фонд отметил замедление роста глобальной экономики и снижение среднего уровня инфляции. Рост ВВП России в 2023 году, как ожидает МВФ, составит 2,2%, рост ВВП еврозоны — 0,7%.

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Петр Бузлаев