«Тысячи жителей Сайгона заявили, что видели лицо Будды»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о событиях, которые привели к протесту буддийского монаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Malcolm Browne / AP Фото: Malcolm Browne / AP

Сегодня вновь Вьетнам, Императорский город Хюэ — так он называется. Здесь находится «Пурпурный запретный город», который строился в первой половине позапрошлого века. В нем правили 13 императоров династии Нгуен. История каждого из них заслуживает внимания.

Их гробницы находятся неподалеку — это тоже своего рода произведения искусства. Правда, гробниц не 13, а всего семь. Но их называют архитектурной драгоценностью Вьетнама, а дворцовый комплекс — вьетнамским Версалем.

Еще один символ Хюэ — Пагода Тиен Му (Небесная Фея). Она построена в 1601 году и считается самой высокой в стране. При ней красивый парк, храм, монашеский корпус, сад бонсай, две башни. А еще в небольшом открытом гараже совсем рядом стоит старый голубой автомобиль Austin Westminster. Это из него в 1963 году в Сайгоне на одном из перекрестков вышел монах, которого звали Дык, сел в позу лотоса и сжег себя.

История известная — сохранились даже снимки этого страшного действа. Тхить Куанг Дык (это его полное имя) боролся за права буддистов, точнее, за равенство прав конфессий. Буддистам тогда приходилось несладко. Первый президент страны Нго Динь Зьем принял католичество и притеснял их как только мог. В католиков насильно обращали целые деревни.

Монах Дык не был пьян или под воздействием наркотиков, как потом писали в местной прессе. Около 350 буддистских монахов и монахинь шли за голубым седаном, за рулем которого он находился. На перекрестке он остановился и вышел. Сел на подушку в медитативную позу, и один из соратников вылил ему на голову канистру бензина. Дык зажег спичку и поднес ее к своему телу…

Дэвид Халберстам из The New York Times, присутствующий на месте, писал: «Я не мог плакать из-за шока, не мог писать или задавать вопросы из-за растерянности, не мог даже думать из-за того, что был ошеломлен… Он не повел ни единой мышцей, не издал ни звука, пока горел».

В тот же вечер тысячи жителей Сайгона заявили о том, что видели лицо Будды на небе во время заката. Горожане утверждали, что он плакал. Меньше чем через полгода произошел военный путч, президент был убит на следующий день.