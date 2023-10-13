Футбольная сборная России обыграла Камерун с минимальным счетом 1:0. Единственный засчитанный в этой товарищеской встрече мяч на 40-й минуте забил нападающий ЦСКА Федор Чалов. За развитием событий на стадионе «Динамо» следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Начали российские футболисты очень весело. Такая немножко забытая картина: игроки в форме сборной РФ ищут счастья в атаке при почти полных трибунах — на «Динамо» в этот день пришли больше 20 тыс. человек.

Только вот запала у игроков команды Карпина хватило ненадолго, уже минут через 15 ситуация начала меняться, и Матвей Сафонов порой откровенно спасал свои ворота от неминуемого гола, и таких эпизодов было несколько.

Комментаторы после таких казусов начали было критиковать сборную, и тут, наконец, случилось то, чего все так ждали. Федор Чалов забил такой нужный гол, кстати, свой первый за сборную России.

После перерыва пошли замены. Вместо Чалова появился Александр Соболев, вышли также братья Алексей и Антон Миранчуки и молодой Максим Мухин. Соболев и Мухин, кстати, забили по мячу, правда, из положения вне игры, но это в любом случае добавило матчу зрелищности.

Можно сейчас рассуждать, что Камерун приехал в Москву без своих главных звезд, и что будь игра официальной, все было бы иначе, но главное — сборная России показала, на что способна и выиграла.

1:0 — это положительный результат. Помнится, мэтры говорили, что самое красивое в футболе — это счет на табло. Впрочем, всех, кому что-то не понравилось, эксперт Андрей Талалаев взбодрил фактами, с которым сложно спорить:

«Российская сборная может играть на ноль, может забивать мячи. Сегодня были оформлены три гола, засчитали только один. И вообще очень приятный футбольный вечер».

К тому же после финального свистка капитан российской сборной Дмитрий Баринов без лишней скромности дал высокую оценку действиям команды: «Наверное, в плане организации игры это один из лучших наших матчей, которые мы проводили в последнее время».

Что ж, на фоне нереального потока негативных новостей, в том числе из мира спорта, победа сборной России — редкий и приятный позитив. Хотя главный тренер Валерий Карпин нашел, за что покритиковать своих подопечных: «Слишком много необоснованного, необъяснимого, наверное, даже брака было в простых передачах. Не знаю, либо это поле, либо техника у нас такая. Но если бы не столько потерь, думаю, результат мог бы быть и даже еще лучше».

Кроме того, наставник сборной объяснил, зачем спортсменам такие встречи: «Эти игры дают игрокам понимание, что такое европейский футбол. Хотя команда африканская, все ее футболисты играют в Европе. Это дает пищу для размышлений и в то же время дарит какие-то положительные эмоции.

Если готовиться, если настраиваться, если выполнять установку, то можно против таких команд играть, хотя это и очень сложно».

Еще одной победы будем ждать от сборной России в начале следующей недели. Уже в понедельник, 16 октября, команда Карпина играет очередной товарищеский матч, на этот раз с Кенией. Встреча пройдет в турецкой Анталье.

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