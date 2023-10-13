Зарубежные СМИ: Когда возобновит работу Палата представителей в США?

Нижняя палата американского Конгресса вторую неделю не может возобновить работу. Ранее политики проголосовали за отставку спикера Кевина Маккарти, и Республиканская партия, имеющая большинство в Палате представителей, до сих пор не определилась с его преемником. Накануне один из кандидатов — конгрессмен от Луизианы Стив Скалис — отказался от выдвижения после закрытого голосования партии, так как ему не удалось получить достаточной поддержки. Зарубежные СМИ предполагают, что в ближайшее время ситуация может стать критической. Из-за остановки работы Палаты представителей Вашингтон не может согласовать помощь Украине и Израилю. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Заявление Стива Скалис о выходе из гонки за пост спикера погрузило Палату представителей в еще больший хаос, замечает The Washington Post. Республиканцы не скрывают своих сомнений, сможет ли их разрозненное большинство остановиться на какой-либо кандидатуре.

Издание подчеркивает, что эта ситуация показала не только глубокие идеологические разногласия, но и неспособность управлять страной. Единственным вариантом остается республиканец от Огайо Джим Джордан, однако многочисленные собеседники уверены, что и ему не удастся набрать необходимые 217 голосов. Такое мнение высказывал в том числе бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Без спикера Палата представителей зашла в тупик, пишет британская Guardian. Демократы, многие республиканцы и Белый дом буквально умоляют быстро избрать нового спикера, чтобы Конгресс мог решить неотложные вопросы, например, одобрить поддержку Израилю в его войне с группировкой «Хамас» (США признают ее террористической).

После обострения конфликта в регионе погибли 27 американцев. Ожидается, что вскоре администрация Джо Байдена попросит помощи и для Украины. Также законодателям нужно определиться с финансированием правительства, иначе в ноябре произойдет так называемый шатдаун, остановка его работы.

Сейчас обязанности спикера Палаты представителей исполняет Патрик Макгенри. Однако его задача — лишь организовать выборы, взять другие обязанности на себя он не может, подчеркивает Politico. При этом некоторые республиканцы предлагают расширить полномочия Макгенри, чтобы нижняя палата Конгресса начала решать неотложные вопросы.

Даже если республиканцам удастся определиться со спикером, ситуация останется напряженной, замечает The New York Times. Избранному кандидату придется столкнуться с давлением со стороны собственной партии. Республиканцы будут требовать от нового спикера сокращения расходов на предстоящих переговорах с Белым домом о финансировании правительства и внимательно следить за тем, как он с этим справится, заключает издание.

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