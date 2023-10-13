В Израиле снесли пиццерию из-за рекламы со взятой в заложницы пенсионеркой

Армия обороны Израиля бульдозером снесла палестинскую пиццерию в городе Хувара на севере Западного берега, которая использовала рекламу с фотографией пожилой женщины, похищенной во время вторжения боевиков «Хамаса». Об это сообщила газета Times of Israel.

Хувара после Шестидневной войны 1967 года находится под контролем Израиля.

Заведение Eiffel Bakery использовало в соцсети X (экс-Twitter) фото пожилой израильтянки на фоне изображения пиццы. Женщина попала в плен к «Хамасу» во время вторжения боевиков 7 октября.

В Израиле такую рекламу расценивают как оправдание и поощрение терроризма. На нее обратили сотрудники юридической консультации, которые направили жалобу командованию израильской армии. Однако юристы требовали закрыть пиццерию, а не сносить ее.

Тем не менее, израильская армия ночью пригнала к пиццерии бульдозер и снесла здание. Владельца пиццерии задержали для допроса.

Через час после сноса пиццерии на ее странице в соцсетях опубликовали заявление с извинениями на иврите. «Мы очень сожалеем о размещенной фотографии. Фотография была размещена не с нашего согласия... Мы приносим извинения членам семьи, которая пострадала, и другим людям, которые пострадали»,— говорится в сообщении.

По последним данным, из-за атак палестинской группировки «Хамас» в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек. Около 100 жителей Израиля находятся в плену в секторе Газа. В кибуцах, куда вторглись боевики «Хамаса», были обнаружены трупы детей. Официальный представитель ЦАХАЛа сообщил, что детей обезглавили.

Как США поддерживают Израиль в условиях войны — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Анастасия Ларина