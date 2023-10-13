В супераппе Gem Space теперь можно звонить незарегистрированным пользователям

В супераппе Gem Space появился новый сервис, с помощью которого пользователи, зарегистрированные в приложении, могут звонить своим контактам, у которых пока нет регистрации. Этот функционал именно в такой реализации пока не встречается в других приложениях для общения.

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Звонки внутри приложения – один из популярных способов общения пользователей Gem Space, а с этим обновлением их возможности значительно расширятся. Для того, чтобы позвонить неавторизованному пользователю, нужно нажать на пиктограмму звонка в книге контактов и поделиться ссылкой с собеседником. Ответить на звонок можно как со смартфона, так и с планшета, ноутбука или стационарного компьютера.

Получив вызов от пользователя Gem Space, неавторизованный пользователь может подключиться к звонку сразу же, но если по каким-то причинам ему это не очень удобно, то для этого есть опция перезвонить инициатору, и для этого тоже не потребуется установка Gem Space.

Инициировать звонок сейчас могут пользователи с Android, а для владельцев iOs эта опция будет доступна чуть позже. При этом получать звонки и отвечать на них уже могут пользователи с любыми типами устройств и операционных систем.

“Наше приложение используют почти в двухстах странах. Сейчас, когда международная обстановка настолько накалена, мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя была возможность оставаться на связи с друзьями и родными. Мы понимаем, что необходимость дозвониться до близкого человека может быть вопросом жизни и смерти. Поэтому звонки неавторизованным пользователям будут такими же бесплатными и безопасными, как и звонки внутри приложения”

Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа Gem Space

В супераппе Gem Space аудио- и видеозвонки доступны всем пользователям бесплатно и без ограничений. Новый функционал появился 12 октября 2023 года.

Gem Space – многофункциональное приложение (суперапп), предоставляющее возможности для безопасного общения, ведения бизнеса и развлечений. Встроенная блог-платформа содержит обширный каталог каналов на любые темы на множестве языков. Новостная лента позволяет быть в курсе происходящих событий. Функционал сообществ предоставляет возможности гибкой организации своего круга общения. Приложение разрабатывает компания DevTeam-Group.

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